For fire år siden var Od Jarn Stangeland skoletrøtt og uten fremtidsplaner. 17 hageputer og møtet med en eventyrlig amerikansk seilmaker endret alt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I sommer ansatte 22 år gamle Od Jarn Stangeland sin femte medarbeider i Stavanger Seilmaker AS. Smilende ansatte og sunne tall viser at det har gått bra med bedriften han startet for tre år siden.

Etter at han var ferdig med videregående på St. Olav i 2017, har ikke Od Jarn sittet én dag på skolebenken. Men han har lært utrolig mye likevel. Nå er han bedriftseier, arbeidsgiver og daglig leder.