Det er ikke lett å finne god hvitvin til så lav pris!

Hvilke viner velger du fra de aller minste polene? Her er tipsene til hva du bør se etter. Og hva jeg selv hadde plukket med meg.

Det var ikke helt enkelt å få øye på. Men der, like bak Europris, lå Vinmonopolet.

For noen uker tilbake befant jeg meg – av alle steder – på Flå. Vinterferien sto for døren. Nå ventet benstrekk og et lite sniff av frisk luft før ferden fortsatte oppover Hallingdal. I bagasjerommet lå alt vi trengte av mat og drikke. Vi fulgte oppfordringene om å begrense antall treffpunkt med lokalbefolkningen.

Innerst inne

Men jeg skimtet skiltet og fant frem Vinmonopolets app. Polkategori 1, sto det. Det er benevnelsen på de aller, aller minste butikkene. Polkategori 1 betyr at utvalget begrenser seg til de omtrent fire hundre mest basale polvarene. Det fyller ikke stort. Kan du se for deg chipshyllen i velassorterte matvarebutikker? Sånn!

Husker du André Bjerkes dikt om dukkehuset i Dukkeveien 2? Han skriver: Og innerst så lite at ingen kan se det – skal dukken til dukken – ha dukkehus. Der har du polkategori 1.

Hva handler folkene i Flå inn til fredagskvelden? Og alle hytteeierne, som hver helg kjemper for å komme seg forbi Sollihøgda før køen tetter seg til? Da er tid et knapphetsgode.

Jeg hadde heller ikke prioritert Vinmonopolet foran litt mindre rush og saktegående trafikk. Kanskje er det nettopp her, på Flå, man for første gang rekker å tenke på avslapning og helgekos?

Denne artikkelen burde jeg skrevet for flere år siden. Men her kommer den – tipsene til hva du handler når utvalget er lite og gode råd dyre. Anvendelig i alle smågrender, veikryss og knutepunkt med bitte små pol.

Kjente merkevarer

Først, hyllene domineres av kjente merkevarer. For å få hylleplass her, må varen som regel selge i svært store kvanta i hele landet. Når mange skal like deg, bør stilen være ufarlig. Importøren må kunne garantere stabil tilgang på nye varer. Det utelukker mange små vinbønder, sårbare for hagl, frost eller år med lave avlinger, for eksempel. Derfor finner du mange industrielt fremstilte viner, eid av selskap med finansielle muskler og betydelig produksjon.

Nå er det viktig for meg å understreke at stor produsent ikke nødvendigvis er dårlig produsent. Vi har lett for å romantisere familiebedrifter med arvet produksjonsutstyr og nedstøvede lokaler. Du trenger ikke være en god vinmaker, bare fordi du er født inn i en familie som driver med vin. Du kjenner sikkert til navn som Laroche og Torres. Svære produsenter som lager storselgere i et internasjonalt marked. Men de er også innovative og kvalitetsbevisste. Visjonære ledere finner vi ikke bare i små firmaer. Fordelen til de mest innflytelsesrike, er at de virkelig kan bevege bransjen, blant annet i klimaspørsmål.

Men sånt hjelper ikke deg. For akkurat nå venter ungene i baksetet. Og de er i ferd med å bli sultne eller kvalme, eller begge deler. Mobilen går snart tom for batteri, og det er fremdeles en time igjen til hytta. Her er vinene jeg selv hadde plukket med meg, basert på vareutvalget på Flå. Noen huskeregler kan være gode å ha:

Ingvild Tennfjords anbefalinger: