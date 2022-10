Frode Thuen svarer: Han ser porno nesten hver dag

Hva kommer det til å gjøre med forholdet deres, spør kona hans.

Det skrives mye om porno, og den gjennomgående tonen ser ut til å være at porno er greit, at det er helt OK å se på det. Én side av saken er selvsagt utnyttelse av kvinner og barn, noe som etter min mening er forkastelig. En annen side, er at mye er fake.

Men det som opptar meg, er hvordan det påvirker en relasjon. Om den ene partneren kan be den andre la være å se porno? Om man bør kunne snakke om dette, eller om dette tilhører privatlivets fred? Min samboer er tilsynelatende en snill mann som setter meg høyt. Sexlivet er også bra, trodde jeg. Likevel ser han på porno, nesten hver dag, og gjerne flere filmer etter hverandre.

Er dette vanlig?

Hvor kommer dette behovet fra, når vi har det så godt sammen? Og hva gjør dette med forholdet vårt? Jeg føler at jeg ikke er bra nok, ikke pen nok, ikke sexy nok. Mens han sier at det ikke er noe big deal, og at jeg ikke har noe med det.

Er jeg dum som finner meg i dette?

Om temaet er interessant, kunne du kanskje også si noe om dating-sider som er fokusert på sex. Er det vanlig å være på disse, er det vanlig å avtale treff? Og er det OK at slikt foregår i et fast forhold?

Jeg savner åpenhet rundt alle disse temaene hos min samboer, og har behov for å få satt problemstillingene i perspektiv.

Psykolog Frode Thuen svarer: