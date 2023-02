Vinen du vil ha etter ski­turen

Mange vil gjerne unne seg et glass god vin på vinterferie.

Vinterferie betyr skitur for mange av oss. Etter mange timer ute i det fri, blir det gjerne et glass, enten ved peisen eller som matfølge. Her er noen viner som passer til formålet.

Kine Hult Journalist

Lite slår følelsen av å varme seg ved peisen når man er god og sliten etter en lang tur. Eventuelt i solveggen, om man er så heldig med været. Kanskje har du også latt en varmende gryterett putre på lav varme mens du var ute. Noe godt i glasset blir sjelden feil i noen av tilfellene. Her er ukens vintips: