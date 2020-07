På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger

Aftenbladet har håndplukket tre saker du kan lese.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Rundt et bord sitter seks personer. De skal avgjøre 13 år gamle Emmas fremtid. Moren behandles for rusmisbruk. Barnevernet vil frata henne omsorgen. Klarer de bli enige med moren? Foto: Ketil Blom Haugstulen

Hvor mange timer skal moren få være sammen med Emma (13)? Rundt dette bordet avgjøres det

Bordet er plassert midt i en av salene i fylkesnemnda. Moren til Emma sitter tvers overfor konsulenten i barnevernstjenesten. De to har hver sin advokat ved siden av seg. Ved enden av bordet sitter nemndleder og sakkyndig psykolog. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Nå skal flere tvangssaker i barnevernet løses ved samtaler rundt et bord. Målet er å dempe konflikter mellom barnevern og foreldre.

«Mamma er snill og hyggelig som person. Men da hun begynte å ruse seg, var det ikke bra for meg.»

13 år gamle «Emmas» synspunkter leses opp for de seks som sitter rundt bordet hos fylkesnemnda. Det er her alle tvangssaker i barnevernet avgjøres. Moren ser ned mens hun hører på hva datteren ønsker.

Les saken: Hvor mange timer skal moren få være sammen med Emma (13)? Rundt dette bordet avgjøres det (publisert 21. september 2019)

Medlemmers grove lovbrudd og sexliv håndteres i egne domsutvalg

Stevnesalen ved Jehovas vitners regionkontor i Holbæk, Danmark. Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Fire kvinner. Fire historier. Slik håndterer Jehovas vitners domsutvalg alvorlige saker internt, utenfor det norske rettssystemet.

Les saken: Jehovas vitner: Medlemmers grove lovbrudd og sexliv håndteres i egne domsutvalg (publisert 7. juni 2018)

– Ulykken på Kielland skjedde like etter at jeg løsnet gangbrua fra Edda

Plattformen var et dystert syn etter at den ble snudd høsten 1983. Foto: Øyvind Ellingsen

Ifølge granskningskommisjonens rapport gikk alt etter planen under den siste forflytningen av «Alexander L. Kielland»-plattformen. Operasjonen var ferdig klokken 17.50, heter det. I en ny bok forteller flere sentrale øyenvitner at ulykken skjedde under selve forhalingen, rundt klokken 18.20. Ove Urheim var trolig den første som så ulykken, men ble aldri avhørt verken av politi eller granskningskommisjon.

Les saken: – Ulykken på Kielland skjedde like etter at jeg løsnet gangbrua fra Edda (publisert 21. september 2019)