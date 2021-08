Sjekker du værmeldingen flere ganger daglig? Da er du nok «yroman»

Du blir sur om ferien blåser bort. Sjalu på kompiser og kolleger som er der solen skinner, mens du må bruke paraplyen. – Nordmenn er sykelig opptatt av været. Man skal lete lenge etter et folkeslag som er verre, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Rami Niemi

Norgesferien er i boks, som i fjor. Du har svidd av feriepengene for å leie den koselige, hvitmalte hytta på Hvasser, Oslofjordens perle. Utsikt til Færder, svaberg og strender.

Det er juli, fellesferie, og bilen er full: ektefelle, forventningsfulle unger, hund, seilbrett, vester, kajakk og vannski. Sånn omtrent ti dager før feriestart begynte du å sjekke værutsiktene. Det så lovende ut.

Men så, et par dager ut i ferien etter knapt å ha fått pakket ut og installert dere. Før du har åpnet solkremen med faktor 20, skjer det. Ett lite lavtrykk blir til flere, og de bestemmer seg for å bli liggende akkurat over din idyll.

Du plukker opp mobilen og sjekker sosiale medier. Ser at solen skinner i Lofoten. Brede glis i badetøy fra Helgelandskysten. Og selvsagt over dem med koronapass, som likevel valgte Palma og slanger seg under en parasoll i 35 grader.

Febrilsk sjekker du yr.no for resten av ferien: Det som så lyst ut, er plutselig blitt litt for mørkt. Og istedenfor å sitte på terrassen og kose dere med grillmat og godt i glasset, må dere krype inn, finne frem brettspill og håpe at værmeldingen for i morgen blir bitte litt bedre.