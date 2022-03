For fem år siden aksjonerte Irene Ojala foran Stortinget med 15.000 postkort. Nå har hun kommet seg på innsiden For fem år siden stod Irene Ojola (61) foran Stortinget med 15.000 postkort. – Nå går jeg rundt i korridorene og tar tak i skjortekraven til folk, sier nykomlingen.

– Det er ikke min skyld at jeg er her.

Men her er hun altså. Da Pasientfokus entret Stortingets nabobygg i september, fikk Irene Ojala tildelt et bøttekott uten balkong. Så gikk den borgerlige regjeringen offisielt av, og kontorene ble utsatt for en rokering.

– Jeg tror Venstre har hatt dette kontoret her før. Til sommeren skal vi beise balkongen, om vi får tid.

Plutselig hadde listetoppen uten partifeller blitt oppgradert til en treroms, med korktavler, langbord og balkong.

– Pasientfokus er tverrpolitiske. Min drøm er at kontoret her skal være et sted for alle partier.

– Noen vil kanskje si dere er mer tverre enn politiske?

– Nei da, jeg syns vi er hyggelige med de aller fleste. Vi har identifisert et problem, og det må løses.