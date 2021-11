Vin under juletreet? Her er årets gavetips fra Ingvild Tennfjord

Han har nok slips nå.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I år må vi være litt lure. For er det en gang du kommer til å være glad du var ute i god tid, så er det akkurat denne julen. Etterdønningene av nedstengningene merkes tydelig på varetilgangen. Alt henger sammen med alt, sa Gro Harlem Brundtland. En skrikende global mangel på containere har forsinket leveranser, påvirket produksjon av glass, korker og papp. Slikt stikker kjepper i hjulene for vintilgangen. Men én ting er sikkert: Julen kommer før du rekker si pepperkake. Og jeg slår et slag for ikke å fylle opp skap og skuffer med enda flere ting. Velg opplevelser, nytelse og samvær. Nedenfor er seks flytende gaver i ulike prisklasser.

Omtrent på denne tiden pleier jeg gå inn på mitt lokale pol og bare renske hyllen med små portvinsflasker i ett sveip. Disse skjønne, små oppmerksomhetene fylt med to desiliter deilighet er min redningsplanke i desember. Jeg kan trylle frem en liten oppmerksomhet til regnskapsføreren min, eller postmannen. Prisen er lav, men smaksopplevelsen stor. Skjenk opp et lite glass og prøv til julekaker, sjokolade eller ost. Skal vi bevege oss langsomt opp i pris? Neste smak ut er en rødvin fra Hellas. Landet har fått et uventet og voldsomt oppsving i popularitet. Har du ennå ikke smakt? Da har du noe godt i vente. «Om den kostet femti kroner mer, ville den fremdeles vært et godt kjøp», skrev jeg i smaksnotatene mine.

Selv er jeg takknemlig for nye smaksopplevelser. Særlig dem jeg kanskje ikke hadde kommet på selv. Neste gaveforslag er en klassisk vin som mange av dere aldri har hørt om en gang. Banyuls er en sterkvin fra Sør-Frankrike. Det innebærer her at vinen er tilsatt sprit før gjærcellene har rukket å spise opp alt sukkeret i druemosten. Resultatet er en tett, blålilla drikk som dufter av sjokolade og kirsebær. Og vet du hva Bauyls smaker godt sammen med? Sjokolade. Husk tommelfingerregelen om at sødme trenger sødme. Jeg vet noen lesere blir skeptiske bare s-ordet nevnes. Men du skal rett og slett være iskald om du ikke lar deg sjarmere av dette.

Nå venter tre klassikere på oss. Frem mot jul ser vi økt etterspørsel etter det kjente og kjære. Etiketter med løkkeskrift og bilder av slott signaliserer eksklusivitet og historisk sus. Jeg har tatt med én ung og én moden Bordeaux i ulike prisklasser, så kan du velge det som passer din stil og lommebok best. Et av mine favorittuttrykk er «hverdags-Bordeaux». Området er et kraftsenter innen vin. Vinene herfra er bejublet, beundret og forsøkt kopiert i århundrer. Likevel ser jeg at mange blir litt engstelige i møtet med dette klassiske området. Litt samme følelsen som å være i Operaen for første gang. Men fremveksten av budsjettviner fra området har senket terskelen. Bordeaux er til for å nytes, ikke fryktes. Når du i tillegg kan hente fiks ferdig, modnet Bordeaux fra hyllen, kjennes det også som en kjærkommen hilsen til alle oss som hverken hamstrer eller ruger på egen vinkjeller.

Til sist – Champagne! De franske boblene er dominert av mektige konstellasjoner og kjente merkevarer. Ikke et vondt ord om de store Champagne-husene, men her er en perle fra et lite, familiedrevet hus. Smaker så godt at det nesten er synd å gi den bort. Prøv i det minste å invitere å invitere deg selv til åpningen.