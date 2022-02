Når en stuntmann flytter hjem til Jæren, kan alt skje

Han sa opp jobben for å dra ut i verden og kom hjem som stuntmann med eget flytesenter.

Sist jeg møtte Kristian Tu Storhaug var for tre år siden. Da hinket han rundt på krykker på en stuntmannskole i Tvedestrand. Skaden oppsto på fritiden da han skulle lage en Instagram-video. I stedet for å treffe en trampoline, fikk høyrefoten et hardt møte med betong.

Noen år tidligere hadde han sagt opp en fast og godt betalt jobb som CNC-operatør på Malm Orstad. I to år hadde han gått i lære for å få mekaniske maskiner til å lage komplekse deler i metall ved hjelp av datastyring. Men etter et halvt år i full jobb gikk han lei og bestemte seg for å dra alene ut i verden på måfå.