Auroras musikk er avspilt 2,6 milliarder ganger på Spotify. Hun er (nesten) skamfull over hvor lite det gleder henne For å bry oss om klimaet må vi finne tilbake til barnet inni oss, mener verdensstjerne Aurora Aksnes (25).

Det var dagen hun fylte åtte år. Aurora Aksnes snek seg gjennom naboens hage, klatret opp på et fjell, vasset over en sump, tørket joggeskoene i solen, klatret opp nok et fjell, og så kom hun frem til sitt favorittsted på jord: Der sto det et lavt tre alene, og det var utsikt over hele Lysefjorden. Med seg på reisen hjemmefra hadde hun et lite insekt som hun kalte elefantdyret. Det festet seg til fingeren og kunne henge opp ned.

– Jeg, og vi alle, er en del av en veldig stor ting. Vi tror at vi er så alene, men det er en stor misforståelse, sier hun.

Elefantdyret hadde en liten snabel, små vinger og et bitte lite hjerte. Aurora har alltid elsket naturens detaljer. Også denne oktoberdagen i Muséparken i Bergen. Hun stopper opp ved en stor rogn og klemmer et rødt bær mellom fingrene.

– Åh, jeg elsker denne lyden, sier hun med et smil.