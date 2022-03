Han kunne blitt filosof, og skriver dikt. Men nå vil Filip Bendi fra Sandnes bli verdens beste kokk Han kunne blitt filosof, og skriver dikt i fritiden. Men maten ble Filip August Bendis største lidenskap. Nå vil han bli best i verden.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er ytterst få som får vite hva han lager. Filip August Bendi fra Sandnes står ved en hvit kjøkkenbenk og skjærer til rådyrkjøtt med raske og rutinerte bevegelser. Vi befinner oss i en kjeller på et hotell utenfor Oslo, hvor Bendis arbeidsgiver Thon har lånt ut et romslig kjøkken. Her trener Bendi og laget hans så mange timer hver eneste dag at de ikke engang tar seg tid til å dra hjem, i stedet tar de heisen opp til hvert sitt hotellrom etter arbeidsdagens slutt.