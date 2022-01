Faren gjemte seg i en hule i åtte måneder. Lars Sverre har brukt 30 år på å finne hele historien.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lars Sverre Almeland får liv i den britiske Sweetheart-radioen, som ble sluppet over Myrkdalsfjellene under krigen.

Fem uniformerte menn kom ut fra skogbrynet og gikk målrettet mot våningshuset på Almeland gård. Det var søndag 10. september 1944, og Johan Almeland sto utenfor huset og lekte med småsøsknene da nazistene nærmet seg.

24-åringen var ikke overrasket.

I over to år hadde han vært aktiv i motstandsbevegelsen, blant annet som våpeninstruktør for hjemmefronten. Nå hadde en bekjent i politiet på Voss kvitret om at Johan sto på Gestapo sin liste over folk som skulle arresteres. Et øyeblikk kikket han på Hitlers menn, før vossingen stakk inn i fjøset og ut igjen på baksiden.

Så forsvant Johan Almeland fra jordens overflate.