– De aller, aller fleste ungdommer blir det folk av Når rusforsker Willy Pedersen holder foredrag for ungdomsforeldre, vet han at det er minst én ting som gjør vondt å høre.

Robert Veiåker Johansen

Rusforsker Willy Pedersen er blitt 70, men han husker godt hva det vil si å være ung. Tidlig 70-tall, Pedersen var 19–20. Han og noen kamerater tok med sag og hammer til skogen over Linderudkollen. På det perfekte stedet bygget de en primitiv barhytte.

Gjengen lå og filosoferte og kikket ut over Oslo mens kassettspilleren spilte Dylan og Steppenwolfs «Born to be wild». Lookin' for adventure, and whatever comes our way, ja, professoren innrømmer at de røykte litt hasj.