«Jeg er så lei av pratet!» Tvillingmoren får mange gode råd. Så mange at hun har dem langt opp i halsen.

«Jeg er så lei av pratet,» sier hun. «Av å høre om alt man liksom skal få til med barnet sitt. Det gir meg bare dårlig samvittighet, og jeg aner ikke hva jeg skal med det!»

Som mor til to fireåringer som trenger henne hele tiden, lever hun i en helt annen virkelighet enn «lykkelige ettbarnsforeldre», som hun kaller dem.

Det er mye fint med å få tvillinger eller to tette barn. At de er to, skaper en helt egen dynamikk. Noen tvillinger, eller søsken som er kommet tett, kan finne en rytme sammen. De sovner og våkner omtrent på likt, de ammer fra hvert sitt bryst. Men for de fleste er ikke virkeligheten sånn. Tvillinger er oftere premature, de har oftere medfødte helseproblemer. Dessuten kommer det ikke én ny personlighet inn i huset, men to, og de krever hver sine måter å bli møtt på. Tvillinger er rett og slett mer enn dobbelt opp i mange familier.