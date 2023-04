Våren er rosa

Et glass rosévin hører våren til for mange av oss. Nå er 2022-årgangen på plass.

Endelig er 2022-sesongens roséviner på plass i butikkhyllene. Publikums­favorittene blir fort utsolgt, men det er heldigvis mye annet godt å velge i.

Kine Hult Journalist

Du har kanskje opplevd det selv: Den rosa, ukompliserte vinen du nipper til på en fortauskafé på sommerferie smaker aldeles fremragende. Så du kjøper med deg en flaske hjem, og innser at den på ingen måte lever opp til sommerminnene når du åpner den en hustrig høstdag i Norge. Det var nok situasjonen snarere enn vinen som skapte den gode opplevelsen.

Men betyr det at rosévin bare er enkel, ukomplisert sommervin? Selvsagt ikke. Stadig flere gode viner slippes på markedet til sol-hungrende nordmenn. Husk bare å sjekke årgangen på flasken. Hovedregelen er at dette er viner med kort holdbarhet, og som bare unntaksvis utvikler seg positivt i flasken. Her er tre gode viner fra forskjellige områder, i ulike prisklasser.