Finn E. Våga Bibibimbap – kjapp koreansk favo­ritt Bare navnet høres ut som en liten fest. Den koreanske retten bibimbap passer like godt til helgekos som til en kjapp hverdagsmiddag. Her lærer du hvordan Fortou-sjef Arnt Skjerve lager den hjemme.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Nå må vi bare skynde oss og tilføye at dette er en rett som krever noen dagers planlegging, i hvert fall hvis du vil lage alt fra bunnen av. Årsaken heter kimchi. Hvis du er over middels opptatt av mattrender, kan du ikke ha unngått å få med deg denne fermenterte kål-retten fra Korea. Den lager seg i stor grad selv, men du må sette av noen dager for at fermenteringen skal komme i gang.

Det går selvsagt an å jukse og kjøpe dette ferdig, men det er lite som slår den du lager selv, spesielt om du bruker Fortou-sjef Arnt Skjerves oppskrift. Og når du først har laget en porsjon, er den holdbar i ukevis i kjøleskap. Det gjør ingenting om du lager en del mer enn du trenger til én servering, for du kommer ganske sikkert til å få lyst på mer.

Arnt Skjerves bibimbap er full av sterke og gode smaker. Finn E. Våga