Ingebjørg Bratland: – Jeg var lei av å please andre

Slik fant sangstjernen en medisin mot tunge tanker.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stemmen som rørte kong Harald til tårer på 70-årsdagen i 2007. A cappella-versjonen av «Til ungdommen» som vant hjertene under 22. juli-minnekonserten i Domkirken i 2011. De trillende tonene som fengslet 1,4 millioner nordmenn via TV-skjermen lille julaften 2014 og skaffet kvinnen bak status som en koselig-garantist.

Hun er én av dem som talkshow-verter inviterer for å spre latter, norskhet og lun stemning. Som kan fortelle om Ifa-pastiller i BH-en eller historier om menn som sjekker henne opp med torvtak-hus som trekkplaster.

Ja, jo, det er nok dette folk forbinder med henne, tror Ingebjørg Bratland. Og visst, hun kan jo være jovial og budeie-blid.

– Men 90 prosent av tiden er jeg ikke sånn.

– Hvordan er du, da?

– Mutt. Sur. Innesluttet. Humørsyk.

Bratland entrer et avlukke innenfor en glassdør på Frogner i Oslo. Så vrenger hun av seg den hvite ullkåpen og et par lag til, svøper en tynn kimono over undertøyet, trekker raggsokker på føttene og et par ulltøfler utenpå der.

Displayet viser minus 145 grader. Hun trekker pusten kort. Så stiger artisten inn i det isdampende, hvite kammeret. Tre minutter i nitrogentanken for å rense kropp og hode for tungsinn og slagg.

Sånn som hun pleier.