USA-ekspert Sofie Høgestøl vet hvordan det er å føle seg dum

Hun er medienes nye favorittekspert. Selv har hun livslang erfaring med å føle seg dårligere enn andre.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

«Faen», var det første hun tenkte da CNN pekte på Biden.

På dette tidspunktet lå Sofie Høgestøl i full strekk på sofaen i leiligheten ved Carl Berner i én av de tre utvaskede julepysjene hun eier, og som samboer Thomas hater. Men for henne symboliserer de avkobling, utflating, fri. I denne tilstanden ville hun forbli. Spise, ligge, lese, tenke null.

Ring-ring. «Når kan du være her?»

Av med juletre- og strikkevottmønster. På med den blomstrede kjolen. Igjen. Inn i taxi. igjen. En halvtime senere satt hun i sminkestolen på Marienlyst. Denne gangen trengtes to sminkører for å kitte lag på lag over hennes dradde fjes. I fire dager hadde hun så å si døgnet i TV-ruten. Hun følte seg nesten bakfull da klimakset var nær.