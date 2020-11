Velger du Riesling til norsk julemat? Prøv denne i stedet for

Årets mest populære vinspalte er tilbake. Alle julens behov dekket i seks smaker.

Ikke ett vondt ord om Sølvguttene. Men det som virkelig setter meg i julestemning, er å skrive akkurat denne ukens vinspalte. Nå er det syvende året jeg snekrer sammen den ultimate handlelisten til jul. Prosjektet er enkelt og uhyre krevende på samme tid.

Er det mulig å dekke alle julens behov i bare seks smaker? Kan ulike preferanser på juletorsk og pinnekjøtt, salmesang og svigers, lavterskel-fest og høytid samles i én oversiktlig liste?

Jeg husker litt for godt det året ideen kom til meg første gang. Jeg sto rådvill på kjøpesenteret Storo, med lavt blodsukker og sviktende retningssans. Julesangene i høyttalerne hørtes ut som de ble sunget av ekorn på speed. Da jeg endelig kom inn på Vinmonopolet, hadde jeg ikke bare glemt hva jeg skulle ha, eller hva vi skulle spise på julaften. Jeg var også litt i tvil om eget navn og meningen med tilværelsen. Sånn kan vi ikke ha det. I år har vi ting på stell. Vi har en plan, og vi er ute i ekstra god tid. Mine damer og herrer – her er årets handleliste.

Først bobler

Champagne er kanskje verdens mest matvennlige vin. Se på den som selve bærebjelken. Frisk nok til å hamle opp med fet og smaksrik mat, som pinnekjøtt og and, medisterkaker og rakfisk. Samtidig mild nok til å sno seg rundt mer tandre råvarer, som østers og hummer.

Selvsagt trenger du ikke mat til champagne. Det holder i massevis at ånden kom over deg, at ungene sovnet tidlig, eller at du oppdaget at det faktisk er plass til to personer i boblebadet. Men vi trenger noe rimeligere også. I den musserende vinen fra Loire møtes vi på halvveien. Demokratisk pris. Spennende smaksopplevelse.

Neste par ut er to hvitviner

Husk at friskhet er stikkordet til julemat. Syre gir vinen spenst og løfter hele måltidsopplevelsen. Druen grüner veltliner er frisk uten å bli sur. Fyldig, uten å bli tung. Den løfter fremfor å overta smaksbildet. Østerrikske Allram har en duft som stiger opp over glasset og minner om sitron og epler. Kroppen er liksom høy og slank. Du vil skjønne hva jeg mener når du snuser selv.

Men til jul og høytid er det også deilig med en smak som er fyldig og lekkerlubben. Her kommer druen chardonnay inn. Jeg har valgt en fløyelsmyk amerikaner. Passer supert til kalkun og kylling. Vil smyge seg sømløst rundt lutefisk eller juletorsk. Ikke glem at den også kler peis og myk jazz veldig godt. Chardonnay er en godt valg til en date. Kanskje det er akkurat dette året, med færre folk og mindre stress, at de gylne øyeblikkene åpner seg.

Rødvin til julemat kan være krevende. Det er særlig tilbehørets feil. Vin og kål står på listen over ekstremt krevende kombinasjoner. Ertestuing. Kålrotstappe. Svisker og epler.

Røkt kjøtt

Vinene må ha en sterk kjerne av frukt, fordi salt smak «stjeler» bærsmak fra vinen din. En sjarmerende portugiser og en erketradisjonell spanjol venter på deg. To prisnivåer. To personligheter. Den ene er ung og leskende, den andre eldre og verdig. Begge kler julens kjøttmiddager. Super til nøttestek også, til vegetarianerne blant dere. Alle flaskene vil også glede innpakket under treet.

Og du? Handle nå! I år blir både nettene og køene lange.

Anvendelige chenin blanc

Den er en av de sentrale druesortene i verden. Hyllet for sin anvendelighet og evne til å gi oss gode viner i et bredt spekter av stiler. Likevel er det få som kjenner den. Hva skyldes det? Kanskje at den kan være litt krevende å få tak på. Chenin blanc kan brukes i musserende og stille vin. Den kan gi alt, fra tørre smaker til dryppende søte dessertviner. Hovedområdet for druen er Loire-dalen i Frankrike. Men det lages også svært vellykkede viner på chenin blanc i Sør-Afrika og USA. Stikkord er høy friskhet og flere bruksområder.

