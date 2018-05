Sist jeg var i butikken kjøpte jeg Ali kaffe. Jeg kjøper aldri Ali kaffe. Nå kjøpte jeg Ali kaffe. Hvorfor? Av en eller annen merkelig grunn datt det ned i hodet mitt at Ali kaffe kurerer gruff. Der og da trengte jeg et middel mot gruff. Det hadde lagret seg opp en del gruff i løpet av dagen. Løsningen ble Ali kaffe.

Denne reklamen er fascinerende. Jeg aner ikke når jeg hørte den første gang, men det må ha vært i barndommen. Det var helt sikkert lenge før jeg tok min første kopp kaffe. Vi bombaderes med reklame, likevel sitter akkurat denne som spikret. Ali kaffe kurerer gruff. Mor mi beit alltid på slike reklamer. Også hun var til tider plaget med gruff. Det gikk i kartonger med Ali kaffe på Damsgård i Egersund. Mor mi drev frisørsalong og mange av damene var sterkt rammet av gruff.

Hva er gruff? Det er det der ubestemmelige som vi alle har, men som er vanskelig å sette fingeren på. Ser vi seriøst på ordet, så tipper jeg det består av gru og uff. Setter vi sammen gru og uff så får vi noen ingen av vil ha, nemlig gruff. Det er selvsagt et påfunnet ord. Kaffe er kaffe. Forskjellen mellom Ali og all annen kaffe er at Ali gjør noe med gruff.

Ordet har vunnet innpass over alt. Når Næringsforeningen i Stavangerregionen hadde en omtale av saksbehandingene i kommunene på forsiden av Rosenkilden, var tittelen «Gruff i systemet». Selv om det er et tomt ord, vet alle nøyaktig hva næringsforeningen mener. Løsningen er det verre med. Mangefull saksbehandling løses neppe med Ali kaffe.

Det lå en tabbe bak det geniale slagordet. Selskapet bak Ali kaffe hadde kommet opp med noe nytt. Vakuumpakket kaffe. De var sikre på at når husmødrene i 1966 åpnet en vakuumpakke og aromaen strømmet på, så ville det fungere svært godt. Problemet var bare at husmødrene trodde aromaen forsvant når vakuumpakken ble åpnet. Derfor måtte man finne på noen nytt og i 1971 kom «gruff». Selskapet Joh. Johannson brukte det til og med i stillingsannonser. «Hjelp oss i kampen mot gruff! Som kaffepakkerske kan du gi en hånd!»

Det er snart 50 år siden gruff ble påfunnet. Fortsatt brukes ordet. Spørsmålet i dag er om det virker. Vi vet at folk som Trump ikke drikker alkohol. Hva hadde skjedd hvis han hadde drukket noe som kurerer gruff? Den karen er aldri full av alkohol, men han er alltid full av gruff. Her hjemme går tankene til Stortinget. Hva serverer de i kantina? Det kan umulig være Ali kaffe. Mange har lagt merke til det store hullet som er i gata ved Stortinget. Noen tror at det er stein og grus som kjøres bort av de store lastebilene, men det er gruff. I det siste har gruff piplet ut av bygningen som lava fra en vulkan.

Også lokalt er eksemplene mange. Jeg har ikke greie på fotball, men hvis jeg hadde vært i Bjarne Berentsens svette sko, så hadde jeg beordret inntak av store doser Ali kaffe før kampstart. Det kan fort være gruff som har ødelagt for Viking de siste årene.