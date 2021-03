Tor Stenersen En gang var Eva Sannum fritt vilt for papa­razzi­ene. Nå vil hun at folk skal forstå hvordan pressen fungerer

Som kjæresten til prins Felipe av Spania var Eva Sannum fritt vilt for presse fra inn- og utland. Nå jobber hun for at folk skal forstå hvordan mediene fungerer.

– Hva jeg tenkte? Det var så mye, men kanskje mest på at Oprah Winfrey hadde rigget til et skuespill av et intervju.

Da Eva Sannum så det mye omtalte intervjuet med Meghan og prins Harry, var hun altså like opptatt av intervjuteknikken og det presseetiske som av innholdet.

– Synes du ikke synd på Meghan?

– Jeg kan relatere meg til det å komme fra noe helt annet, til å bli en del av en sånn spesiell familie. Men som mange har påpekt: Det burde kanskje Harry ha informert henne om.

– Fikk du noe opplæring i din tid med kongelige?

– Nei.