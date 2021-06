Én uke har de det idyllisk, den neste uken hører hun ingenting fra ham

Hun har truffet en ny mann og føler at de har et godt forhold. Hvor mye bør hun presse ham til å binde seg?

Etter å ha mistet min partner gjennom flere tiår, møtte jeg for noen år siden en flott mann som jeg forsiktig har utviklet et godt og nært forhold til. Vi har svært mange felles interesser, verdier og oppveksterfaringer. Vi har rukket en flott utenlandstur og planlegger flere når det åpnes opp for det. Men han ga tidlig uttrykk for at han ikke ønsket noen forpliktelser.

Jeg tror at redselen hans for et mer forpliktende forhold bunner i separasjonsangst eller sår fra barndommen. Han har nemlig opplevd noen smertefulle tap i livet. Han har også flytte mye både i oppveksten og i voksen alder, og han har derfor lite nettverk. I alle fall trives han best alene. Han har likevel hatt flere forhold, selv om han ikke er noen rundbrenner. Men han har voksne barn, akkurat som meg.

Orker ikke å føle press

Jeg ser et tydelig mønster hos ham: Når vi har hatt det særlig fint og nært en periode, blir han fjern eller trekker seg unna. Jeg prøver ikke å ta det for personlig. Men det er slitsomt og gjør meg til tider utrygg. Jeg vet likevel at han er glad i meg, for det viser han. Hvis jeg holder litt avstand, da tar han initiativ til nærhet igjen. Men han har innrømmet, i alle fall delvis, at han får panikk hvis han føler press.

