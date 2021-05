Dette visste du ikke om det norske flagget

I år fyller det norske flagget 200 år. Visste du at det var noen fra Stavanger som først tok initiativ til å få flaggsaken opp i Stortinget?

Høsten 1820 tok handelsmann og skipsreder Gabriel Schancke Kielland fra Stavanger initiativ til en underskriftsaksjon for at det kommende Stortinget skulle vedta et nytt, norsk handelsflagg. Kielland er også oldefaren til forfatteren Alexander Kielland.