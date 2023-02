Foreldrekoden: Det er sårt for et barn når beste­vennen svikter. Finnes det trøst? Eline (8) har gledet seg til å gå på skitur med bestevenninnen, men nå er turen avlyst. I hvert fall for Elines del.

Hedvig Montgomery

«Du kan ikke være med på ski likevel», sier venninnen. «Mamma vil ikke ha deg med. For du bare faller, og det blir ikke noen skikkelig tur når du er med.»

Ordene svir. Først i Eline, og etterpå i pappa.

Hvordan kan en liten jente si noe sånt? tenker pappa.

Samtidig brenner skammen i ham. Foreldreskammen over at han ikke har gitt datteren sin like mange timer med ski på bena som de andre barna i nabolaget har hatt.

Hvordan kan han trøste Eline nå, og samtidig bidra til at hun fortsatt har venner?