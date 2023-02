Helt speisa!

21. JULI 1969, klokken 03.56 norsk tid.

650 millioner – en femdel av verdens befolkning – sitter klistret til tv-en.

«That's one small step for a man. One giant leap for mankind».

Med disse ordene går Neil Armstrong inn i historiebøkene som den første mannen på månen.

USA vinner romkappløpet mot Sovjetunionen.

Og kort tid etter mister verden interessen for romfart.

10, 20, 30, 40, 50 år skal gå uten at verdensrommet klarer å skape de store overskriftene.

Men nå ...

Visste du at vi står på terskelen til en ny romtid?