Professor Frode Thuen: Er han narsissist?

Kjæresten hennes har en svært spesiell oppførsel, og etter hvert er det flere varsellamper som lyser.

Forholdet vårt startet med hyppig dating, endeløse komplimenter, introduksjon til venner og familie allerede kort tid etter at vi møttes, utallige tekstmeldinger til enhver tid på døgnet og generelt svært mye oppmerksomhet rettet min vei. Jeg var bedre enn noen han hadde truffet før, sa han, og det ble tidlig etablert at det skulle være oss to fra nå av. Dette var forelskelse på et nivå jeg aldri før har opplevd, og jeg var sikker på at jeg hadde funnet min sjelevenn – den typen kjærlighet man ser i Disney-filmer.

Men etter en tid trådte de røde flaggene frem. Han begynte å bli ekstremt sjalu, og han ble irritert av å se meg sammen med venner og familie. Og han kunne gå fra lys til mørk stemning på rekordtid, og tilbake igjen like raskt, som om ingenting hadde skjedd. Innimellom ble han også kald og utilnærmelig. Dessuten begynte han å fortelle ulogiske løgner om sin egen familie.

Men det som kanskje var verst, var at han bak min rygg, tok kontakt med andre personer via datingapper. Det hele toppet seg da han forsøkte å avtale sex og sendte nakenbilder hvor ansiktet hans var synlig, til en person han ikke visste at jeg kjente. Vedkommende ga umiddelbart beskjed til meg, og dermed sto jeg med bildebeviset i hånden.

Les Frode Thuens svar lenger ned:

Angrep meg i stedet

Alle kan gjøre feil i starten av et forhold. Kanskje man er usikker på om man virkelig vil satse på den man har møtt, og vil sjekke ut andre muligheter før man bestemmer seg. Kjærligheten jeg opplevde den første tiden var uansett så intens, at tross hans løgn og bedrag, inviterte jeg ham på middag for bedre å forstå hva som hadde skjedd.

Og fordi jeg ville ha tilbake den mannen jeg først møtte.

Men han fortsatte med sine løgner gjennom samtalen, blant annet at han ikke hadde hatt til hensikt å treffe noen. Han brukte denne appen bare som en slags porno, forklarte han. I tillegg angrep han min mentale helse. Han påsto at mine oppfatninger var feil, ettersom jeg, ifølge ham, sliter med psyken. Han unnskyldte seg for øvrig ikke. Han satt der med steinansikt under hele middagen og påtok seg ingen skyld og viste ingen anger. Tvert imot, han ble rasende av den minste lille ting jeg kritiserte ham for. Og like etterpå var alt helt fint igjen for ham. Da var han tilbake på den «lyse siden» igjen.

I etterkant har flere advart meg, og fortalt at de har opplevd lignende ting med ham. Det er personer som enten har hatt et kjæresteforhold til ham, eller bare har vært venner. Dette har ledet meg til tanken om at han kanskje har en narsissistisk personlighetsforstyrrelse, noe man som oftest ikke er klar over selv. Om man ser på kriteriene som må være til stede for å være en skjult narsissist, så passer han til alle. Samtidig skal man være ekstremt forsiktig med å fjerndiagnostisere andre via et Google-søk. Men personlighetstrekkene knyttet til narsissisme er likevel rimelig spesifikke.

Og spørsmålet mitt til deg er: Bør jeg fortsette å stille opp for ham? Bør man vise et menneske som ikke er A4, og som neppe er klar over det selv, omsorg og forståelse, eller bør man komme seg unna? Er det håp for et forhold hvor den ene parten ganske trolig er en narsissist?

Psykolog Frode Thuen svarer: