Det stygge spillet Hva er vel 6500 døde arbeidere, sju års fengsel for homofili, kvinneundertrykkelse, diktatur, mangel på ytringsfrihet og masse korrupsjon mot et pent skudd i krysset i en VM-finale?

Leif Tore Lindø Journalist

«Vær så snill», tryglet Gianni Infantino.

«Vær så snill, la oss fokusere på fotballen»

Gianni Infantino er sjefen for Det internasjonale fotballforbundet, Fifa, som arrangerer VM i fotball. Det har også vist seg at Infantino er en slags struts som håper alle vil følge hans gode eksempel og bare stikke hodet i sanden, i alle fall fram til VM-finalen er ferdig 18. desember.

«Vi vet at fotball ikke lever i et vakuum, og vi er like fullt klar over at det er mange utfordringer og politiske vanskeligheter i verden. Men vær så snill, ikke la fotballen bli dradd inn i alle ideologiske og politiske kamper som finnes», skrev Infantino og VM-sjefen Fatma Samoura i et brev til de 32 landene som har kvalifisert seg til mesterskapet. Brevet fant veien til Skys nettsider.

Well, too late, my ostrich friend.

Det var dere som startet.

Fotball-VM i Qatar er en smørje av akkurat det Infantino, Fifa og Qatar egentlig ikke vil vi skal snakke om eller skrive om.

Derfor gjør vi akkurat det.

Først litt historie.