De ønsker yoga velkommen inn i norske kirker. Ikke alle er like begeistret

Dialogprest Silje Trym Mathiassen strekker den 180 centimeter lange kroppen sin mot himmelen. Yoga har vært en viktig del av 54-åringens liv i over 30 år. Foto: Kristian Jacobsen

For dialogprest Silje Trym Mathiassen er yoga som et stevnemøte med Gud. For kollega Karoline Astrup ble den veien til en kristen tro. Begge ønsker yoga velkommen inn i norske kirker. Ikke alle er like begeistret.