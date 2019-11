Hva er det med statsråd Bollestad og Jan Frodes bare overkropp?

Sist lørdag hadde NRK Ukeslutt et langt innslag om Olaug Bollestad. Det handlet verken om sinte bønder eller lederstriden i KrF. NRK hadde nemlig oppdaget at Bollestad tar av på nettet. På Marienlyst var det selvsagt en kjempesak siden Bollestad verken er hipp, rosa eller ung. Oppslaget handlet om at Bollestad tar av fordi hun er seg selv. Det er for tiden så uvanlig at det fortjener 20 minutter nasjonal dekning i rikskringkastingen.

Jeg har sans for Olaug Bollestad og har fulgt henne i sosiale medier siden lenge før hun havnet i Oslo. Det har ikke en eneste gang falt meg inn at hun er veldig spesiell. Hun er faktisk så lite spesiell at retteprogrammet ikke liker «Bollestad». Det foreslår hele tiden «Mollestad», «Follestad» eller «Pollestad». Jeg vil tippe at det irriterer noe fryktelig at Pollestad framstår som korrekt, men altså ikke Bollestad. Geir Pollestad har ikke en gang vært statsråd. Kanskje blir han reddet av slekten, pateren. Kanskje er det Kjell Arild som har fått Pollestad-navnet inn i retteprogrammet, men rett skal være rett også for Bollestad. Jeg tror ikke maskinene som retter ord er klar over at Bollestad snart er startpunktet på den nye motorveien til Kristiansand. Hvis Pollestad blir samferdselsminister om to år, kan det bli han som må klippe snoren på Bollestad.

Men så var det mannen til Olaug, han Jan Frode. Det var egentlig han NRK Ukeslutt var opptatt av. Det viser seg nemlig at mannen konstant går rundt i bar overkropp. I alle fall gjør han det på alle bildene som Bollestad legger ut i sosiale medier, ifølge Ukeslutt. Jan Frode er mer forsiktig. Han viser stor sett bare bilder som inneholder to ting, mat og Olaug. Teksten handler alltid om hvor glad han er i kona og hvor godt det er med mat, men det er som regel en sår undertone. «ENDELIG! Frokost med kånå, ja det er lenge siden! Det skal blir herlig!»

Oppslaget handlet om at Bollestad tar av fordi hun er seg selv. Det er for tiden så uvanlig at det fortjener 20 minutter nasjonal dekning i rikskringkastingen.

Jeg har alltid tenkt at det må være krevende å være gemal til en statsråd. De blir en del av rollen til statsråden uansett om de vil eller ikke. Jan Frode er imidlertid den eneste gemalen som blir profilert via sin bare overkropp. Det er imidlertid lite skandaløst. Jeg tipper det fort kunne blitt mer skandaløst hvis han hadde lånt pelsponchoen til kona. Eller kanskje fremstått i bar overkropp kun ikledd pelsskjerfet som Olaug er så glad i. Jeg har snakket med henne om pels. Hun har betrodd meg at hun ikke har pelskåpe, men at hun er på utkikk etter en brukt. Jeg tipper den lar vente på seg. Alle journalister som har skrevet om pelsdyrnæringen det siste året har brukt tittelen «Bollestad får på pelsen».

Denne uken kom boken om den brutale maktkampen i KrF. Nå forstår jeg godt hvorfor Olaug har løpt etter Jan Frode for å ta bilder av ham i bar overkropp. Det har vært hennes måte å få tankene bort fra elendigheten i partiet. Alle forstår at det er umulig å tenke på Hareide når Jan Frode sprader rundt halvnaken mens han baker lefse.