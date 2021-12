Først når 22 kassar julepynt er pakka ut, er det jul hjå Eli og Sigmund Remøy

Kva skal til for å skapa julestemning? Ein kvist og ei kongle? Eller tusen nissar og fem hundre englar? Har trendnissane noko å læra av ei julete jul?

Denne nissedokka betyr noko heilt spesielt for Eli og Sigmund Remøy. Ho er ein tilnærma kopi av det første barnebarnet deira.

I moderne, stramme hus med kvite vegger går trendnissane og hengjer opp sin neddempa julepynt, ei grå grein her og ein brun kvast der. Utan tanke for at jula i fleire hundre år var full av glitrande fargar som knallraudt og knallgrønt. Jula spraka, om det berre var i tomt konfektpapir eller i draumane til menneske som ikkje hadde råd til eigen julepynt.