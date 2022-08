Den grenseløse mannen

Han var lenge verdens mest berømte nordmann, solgte over 50 millioner bøker og fikk Oscar for beste dokumentarfilm. Søndag 7. august er det 75 år siden han vasset i land til berømmelse og krangler.

Tarald Aano Redaktør

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Ja vel, sier 82 år gamle Thor Heyerdahl fra gyngestolen og stryker seg gjennom håret.

– 50 år ...

* * *

Allerede her må journalisten ile til med en oppklaring: Ja, jeg vet at Thor Heyerdahl er død, han døde for 20 år siden, 87 år gammel. Jeg møtte ham fem år tidligere, da Kon-Tiki-ferden feiret 50-årsjubileum. Og ettersom Heyerdahl alltid snakket varmt om fortiden, er det vel greit å gå til vårt eget arkiv når det er tid for en 75-årsmarkering?

Kon-Tiki handler nemlig ikke bare om flåteferden som gjorde Thor Heyerdahl til verdens mest berømte nordmann.

Ikke om langt over 50 millioner solgte bøker og Oscar for beste dokumentarfilm.

Og ikke om den norske suksessfilmen, omdiskutert riktignok, fra 2002.

Kon-Tiki handler om flere tusen år gamle forbilder, om overmodige nåtidsmennesker, om en framtid vi må bygge så varsomt vi kan. Alt henger sammen.

Så vi flytter oss 25 år bakover, til landsbyen Güimar på kanariøya Tenerife. Der tar Heyerdahl imot Aftenbladet – klar til å fortelle, til å forklare, til å forsvare seg.

* * *