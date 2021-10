76 år, kronisk syk – og i kjempeform. Oppskriften er enkel, men hard

Over én million mennesker i Norge lever med samme plagene som Grethe Nyman. Hun vet hva som må til for å ha et godt liv.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Når jeg er her på treningssenteret, hiver jeg ikke bort tiden på tull og vas. Det gidder jeg ikke. Jeg er bestemt og gjør hva som kreves for å få jobben gjort skikkelig.

Vektskiven er på ti kilo. 76-åringen fisker den opp fra gulvet som den var en genser eller et par strømper.

Rutinert legger hun den på nakken, bøyer overkroppen ned – mens beina står fast i rygghevmaskinen.

Opp, ned, opp, ned, opp, ned, opp, ned ...