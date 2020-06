På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger

Aftenbladet har håndplukket fire saker du kan lese.

JUL UTEN FAR: Guro, Espen (14), Fredrik (12) og Emil (10) savner Pål ekstra mye rundt bursdager og jul. – Vi har ikke hatt julaften hjemme siden Pål døde. Neste jul våger vi kanskje det, sier Guro Neubert.

Kristian Oftedal Kvendseth Vaktsjef

Trebarnsfaren tok livet sitt. – At alle fortsatt vil snakke med oss om Pål, betyr enormt mye.

Guro står på kjøkkenet og gjør klar middagen. En etter en kommer Espen (14), Fredrik (12) og Emil (10) inn og setter seg. Én mangler rundt bordet.

Selv om de oftest deler gode minner om Pål, snakker de fortsatt om hvordan han døde. Om at han var så syk at han trodde de ville klare seg bedre uten ham.

Guttene husker at faren hadde mindre energi den siste vinteren, at han sa nei litt oftere. Men ingen tenkte at han kom til å forlate familien sin.

Les hele saken: Livet etter selvmordet (publisert 4. januar 2020)

Foreldrene ble anklaget for å ha filleristet «Tobias» (1) og trodde de aldri skulle få ham tilbake. Så begynte en pensjonert overlege å stille spørsmål

Møt familien fra Rogaland som fikk fratatt sitt ett år gamle barn, og som måtte bevise at skadene på gutten deres ikke stammet fra dem. Foto: Stig B. Hansen

De ville finne ut hvorfor sønnen deres var syk. Da ble foreldrene beskyldt for mishandling.

I 2015 var det 37 tilfeller der barnevernet grep inn på grunn av mistanke om fysisk mishandling av barn opp til 2 år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Ofte vil foreldrene nekte for å ha utsatt barn for vold.

Hva om de faktisk snakker sant?

Les saken: De ville finne ut hvorfor sønnen deres var syk. Da ble foreldrene beskyldt for mishandling.

Milliardær solgte hus med tak fullt av råte og sopp

Espen Nygård kjøpte huset i Tungenesveien 23 sammen med kjæresten Monica Roland. Da taket ble revet, ble de verste skadene avdekket. Foto: Jarle Aasland

Huset skulle være vedlikeholdsfritt – og dermed perfekt for det ferske samboerparet. Selgeren var en respektert næringslivstopp, og megleren kom fra distriktets største meglerfirma. Men husdrømmen ble til et sant mareritt.

Les saken: Espen og Monica trodde de hadde kjøpt drømmehuset – havnet i ni måneder langt mareritt

Luftslottet Dale: Drømmen. Fiaskoen. Pengesluket

Hvor endte alle millionene som Rogaland fylkeskommune pøste ut til sitt eget utviklingsselskap her på Dale? Aftenbladet gransket flere tusen dokumenter i jakten på svar. Foto: Pål Christensen

254,5 millioner er brukt på prakteiendommen ved Gandsfjorden siden politikerne i Rogaland fylkeskommune vedtok å opprette Dale Eiendomsutvikling AS i 1997. Av dette er 88 millioner skattekroner overført fra fylkeskommunen.

– Jeg hadde vel en følelse av at det var jappetiden 20 år etter jappetiden, sier en konsulent. Han fikk både massasje og badebukse på skattebetalernes regning. Mer om ham senere.

Dette er historien om hvordan det meste gikk galt, da Rogaland fylkeskommune skulle lage Nord-Jærens mest attraktive boligområde på Dale i Sandnes.

Les saken: Flere hundre millioner er brukt på å utvikle Dale til boligområde. Hvor ble pengene av?