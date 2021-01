På jakt etter lesestoff? Her er ukens anbefalinger

Aftenbladet har håndplukket fire saker du kan lese.

Da Kari Schibevaag oppdaget den perfekte tomten på Ramberg i Lofoten, lengst ute ved havet, slo hun til. Foto: Privat

Kristian Oftedal Kvendseth Journalist

Publisert: Publisert: 6. juni 2020

Kari Schibevaag (42) bor i en ombygd containeren: – Jeg ville ha et hus som passet min lommebok og livsstil

Stavanger-kvinnen har i mange år reist rundt i verden og konkurrert som kiter. Nå har hun landet i en container i Lofoten. Nesten. Men med en bobil i tillegg, har verdensmesteren fortsatt den friheten hun trenger.

– Jeg ville ha et hus som passet min lommebok og livsstil. Det var det hele.

Hun liker å ha det enkelt og er verken opptatt av penger eller status. Men det å kunne bygge noe, skape noe eget, motiverte henne.

– Det var en crazy opplevelse. Jeg hadde aldri møtt noen med en slik drøm før

Kjartan (38) og Sally Aano (32) har et helt spesielt forhold til tretopper. Alt begynte med hver sin bucket list – opplevelser de ønsker seg før de dør.

Smått begynte Sally å bli frustrert. Her hadde hun flyttet halve jorden rundt for å være sammen med Kjartan, og så var han knapt å se. Mye å gjøre på jobben, overtid, sa han.

Hun skulle bare ha visst.

Sukker, ikke mettet fett er farlig for hjertet

– Vi spiser litt av hvert, men i moderate mengder, sier kostholdsekspert Teresa Risan Haugsgjerd som i dag serverer kylling, ris og salat. Datteren Marta (3) spiser det samme. Foto: Tor Høvik

Det er middagstid hos familien Haugsgjerd. På bordet står en kyllinggryte, ris og salat. Seks måneder gamle Ole får også smake og ser ut til å sette pris på voksenmiddagen.

– Vi spiser litt av hvert, men i moderate mengder. Men det er én ting jeg har blitt mer bevisst på å styre unna, sier Teresa Risan Haugsgjerd, som er stipendiat ved UiB og har forsket på sammenhengen mellom kosthold og hjerteinfarkt.

I disse dager publiserer hun og kollegene en studie som viser at sukker er farligere for hjertet enn mettet fett.

Hverdagen besto av gaming, røyking og junkfood. Slik snudde Pernille (37) livet på hodet

Pernille Sandvold tok grep i voksen alder. Foto: Karen Gjetrang

Pernille Sandvold trekker pusten dypt. I neste bevegelse løfter hun den blytunge vektstangen rett i været. Hun repeterer det samme igjen og igjen.

– Det var tungt, sier hun og ler.

På gymmen er hun i gang med dagens obligatoriske treningsøkt. 37-åringen ligger svært sjelden på latsiden. Sandvold prøver å få inn en form for aktivitet hver eneste dag.

Det er en enorm kontrast til hvordan livet hennes så ut tidligere. Dagene besto av dataspill og store mengder røyk og junkfood.

En dag for åtte år siden bestemte hun seg for at nok var nok.

