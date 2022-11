Foreldrekoden: Skolestreik Når et barn ikke vil gå på skolen, er det alltid en grunn.

«Helt umulig å motivere», sier læreren om Trine. Tiåringen har ikke vært på skolen den siste måneden. Rektor er bekymret, og læreren presser foreldrene: Nå må de få Trine på skolen!

Men hvordan?

Det er et fortvilet foreldrepar jeg har foran meg i sofaen. Mor forteller om en jente som hadde noen uheldige episoder på skolen ganske tidlig. Hun var redd for mye og fikk en lærer av «den gamle skolen», som mor uttrykker det. Det var orden og disiplin, men også frykt for å få kjeft. For Trine fungerte det dårlig, hun snakket aldri om skolen som et godt sted. Skolen var et «må-sted».

Siden har klassen byttet lærer, foreldrene pustet lettet ut og tenkte at det ville bli bedre i femte klasse. Men i stedet er alt blitt mye verre.