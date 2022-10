Foreldrekoden: Mikrokatastrofer Favorittbamsen er borte for alltid. Hva gjør du?

Alt gikk som smurt i femårsdagen. Tre bursdagsbarn, pølse og kake, leker som ble prikkfritt organisert av ivrige foreldre. Men så kom utdelingen av godteposer på slutten.

Noen hadde regnet feil. Det var én pose for lite.

Hvordan håndtere mikrokatastrofene som oppstår i barns hverdag?

Livet er fullt av små og store kriser. Vår lykke er på mange måter avhengig av hvordan vi håndterer skuffelser. For det perfekte liv uten feilskjær kommer ingen noen gang til å leve. Tvert imot, mer enn noe annet henger lykken sammen med vår evne til å forstå og håndtere vanskelige situasjoner.

Sant nok, penger kan gjøre det lettere å komme seg ut av en del kniper. Opp til et visst nivå har økonomien innvirkning på vår følelse av lykke. Men har vi først passert det nivået, som ligger et stykke under gjennomsnittsinntekten, er det lite lykke å hente i penger. Da er det vår evne til å forstå og tåle som har betydning.