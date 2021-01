Lyver fami­liemed­lemmet på seg kreft for å få oppmerk­somhet og omsorg?

Hvordan skal man forholde seg når man mistenker at noen lyver om noe så alvorlig?

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Jeg lurer på om du kan si noe om hvordan man skal forholde seg, dersom man mistenker at noen lyver om alvorlig sykdom. Vi har et tilfelle i min familie, der en person har vært kreftsyk siden vi møtte vedkommende for mange år siden. Forskjellige diagnoser, med veldig dårlige utsikter til å overleve.

Likevel går det bra hver gang, alltid uten noen særlig fysiske endringer hos personen, og gjerne rett før man forventet det siste nådestøtet. Vi får høre at legene tror det er umulig å overleve, men etter siste røntgen er det alltid en mirakuløs vending, og vedkommende blir friske likevel.

I starten var jeg virkelig imponert over hvor lite personen lot seg påvirke av sykdommen, men etter noen år ble det stadig vanskeligere å tro på at det er mulig.

Dette har delt familien i to grupper. De som fremdeles vier store deler av livet sitt til denne personens kamp for overlevelse, og de som ikke lenger tror.

Etter å ha søkt litt på nettet, ser jeg at dette er et mye vanligere problem enn man først skulle tro.

Les psykolog Frode Thuens råd lenger ned i saken.

Kanskje fordi det er skambelagt å snakke om. Å anklage noen for å lyve om alvorlig sykdom er jo forferdelig, hvis det ikke stemmer. Men selv om det stemmer, så er det et veldig sårt tema. Det kan være ødeleggende for dem som har brukt alt de har av emosjonell kapasitet, for å være til stede for noen de trodde var dødssyk.

Kan ødelegge hele familien

Har du noen tanker om hva man bør gjøre i en slik situasjon? Man vil jo aldri være 100 prosent sikker på at personen lyver. Samtidig har en slik løgn så store konsekvenser, at det kan ødelegge en hel familie. Det er selvsagt flere faktorer som får meg til å tvile på personen det er snakk om, men for at det ikke skal bli for gjenkjennelig, velger jeg ikke å utdype det.

Så det jeg lurer på, er: Hva gjør man? Bør man søke sannheten, eller bare holde seg unna? Hvordan støtter man best de involverte? Er det ulovlig å lyve om alvorlig sykdom?

Psykologen svarer: