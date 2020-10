Tone Inge­brigtsen elsker å stille opp for alle ungene, men noen ganger kan det bli for mye selv for en mor

Tone Ingebrigtsen er avgjørende for suksessen til sønnene Henrik, Filip og Jakob. Foto: Kristian Jacobsen

For kompromissløse Gjert er hun den store kjærligheten. For Team Ingebrigtsen gjør Tone jobben som viser best igjen når ingen gjør den.

Tone Ingebrigtsen ønsker velkommen i gangen. Trener-Gjert sitter rett innenfor, ved det store kjøkkenbordet inn til den åpne stua. Han har øyne i nakken. Før vi rekker å sette foten fra gangen og inn i stua kommer det kontant.

– Munnbind, gutter, munnbind!

Hendene har allerede hatt en runde med sprit på utsiden. Selv om håndhilsning tilhører en fjern fortid, er det greit å være på den sikre siden.

Har du snått i nasen, slipper du ikke inn. Slik er det bare. Det har kjærester fått tydelig beskjed om lenge før koronaen kom.

Alle må gjøre som trener-Gjert sier. Da blir resultatet best.