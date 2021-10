Oppskrift: Du trenger ikke ty til halvf­abrikata for å få middag på bordet på 15 minutter Du trenger ikke ty til halvfabrikata for å få middag på bordet på 15 minutter. Sebastien Patrunos enkle pastarett krever nesten ikke noe arbeid, og smaker utrolig mye bedre enn det du finner i frysedisken.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Italienske Sebastien Patruno har lang fartstid fra flere av byens beste restauranter. For to år siden åpnet han Cin Cin sammen med franskmannen Stephane Caddeo, etter at de to hadde jobbet sammen på nå nedlagte Hall Toll. I restauranten serverer de blant annet en femretters meny med forseggjorte retter, fra de to kokkenes respektive hjemland, samt en liten dæsj av det asiatiske kjøkken. Men når Patruno skal lage mat hjemme på Hundvåg, er det ofte enkel, rask mat fra hjemlandet han tyr til.