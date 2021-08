Forskerne frykter at økt oljeleting i Barentshavet kan ramme sjøfuglene særlig hardt

Ingen visste hvor den kritisk truede sjøfuglen gjorde av seg store deler av året. Ny teknologi avslører at de er akkurat der regjeringen satser på ny oljeaktivitet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Hahahaha!

En kakofoni som minner om dyp latter overdøver alt ved fuglefjellet på Bjørnøya. Her, på den sørligste av Svalbard-øyene, finnes en av de største lomvikoloniene i Nord-Atlanteren. Larmen minner om et lystig lag. Men historien om denne alkefuglen er ikke noe å le av. Lomvien, som så mange andre sjøfugler, er kritisk truet i Norge.

Frem til nå har vi ikke visst hvor sjøfuglene har gjort av seg etter hekkesesongen. Lundefugl, lomvi og polarlomvi har forsvunnet ut over havet. Først om våren har vi fått øye på dem igjen når de på nytt har gjort seg klar for familieforøkelse. Vi har heller ikke visst hvor de har holdt ungene hele vinteren.

– Det har vært et hull i vår kunnskap, sier fugleforsker Hallvard Strøm ved Norsk Polarinstitutt.