Henrik J. Henriksen: Fra plomme-flom til digg dessert

Hva er vel bedre enn en plommedessert?

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Virkelig gode plommer er en forgjengelig råvare, og for meg er de totalt intetsigende i ni–ti måneder av året. De importerte plommene er ikke i nærheten av å gjøre samme nytten som de norske. Enten du putter dem rett i munnen eller i gryten.

Den norske sesongen er ganske kort

Hvis frukten selges moden, er den skjør og lite butikkhyllevennlig. Dessuten er vi kunder skeptiske til frukt som er litt for bløt. Det skyldes at vi stort sett har slutte å lage noe av den. Vi forventer at alt skal gå rett i gapet, og der er det best med litt konsistens. Det er da også en underlig tanke at frukt som er moden bare én gang i året, skal være tilgjengelig hele tiden. Blomster og frukt er plantens løpetid. Men den kan fanges i syltet, tørket eller i annen konservert form sånn at vi kan ta frem minnene på vinteren.

Kart egner seg dårlig

Skal man varmebehandle frukten, er det aroma, sødme og syre vi er ute etter. Da er det sjelden at et plommekart gjør nytten. Faktisk plukker jeg de eksemplarene som er på hell, når jeg skal lage mat som smaker av plommer.