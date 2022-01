Her er viner til ostepop, chips, smågodt og junkfood

Ingen snakker om det. Så hvor er vintipsene til ostepop og smågodt når du trenger det som mest?

Omtrent på dette tidspunktet, pleier nyttårsforsettene å ryke. Treningssentrene vet det. Dagligvarebutikkene også. Algoritmene, som de siste ukene har overøst deg med bilder av treningsklær og brokkoli, endrer sakte kurs. Vet du hva? Jeg synes du skal forsøke å ikke være så streng med deg selv. Det er greit å gå på en smell. Særlig nå, når nesten alt er stengt, smittetallene går i taket og januar er ... januar.

Så her kommer den!

Vinspalten til deg som spiser iskrem rett fra boksen. Som mekker biffsnadder etter midnatt. Vin til smågodt og ostepop, burger og kapitulasjon.

Nå er ikke disse matvarene akkurat pensum på vineksamen. Drikke til ostepop er et, hva skal jeg kalle det, udekket område. Det er ikke så rart. Frem til det asiatiske kjøkkenet opplevde et voldsomt oppsving i popularitet rundt 2000-tallet, har nesten alle klassiske teorier om mat og vin i kombinasjon vært basert på franske matvaner.

Råvaren har stått i sentrum.

Kjøtt, fisk eller skalldyr? Saus basert på sjy, vin eller fløte? Det er klassisk, men også gammeldags. For det asiatiske kjøkkenet brakte med seg andre smaker, som utfordret vinkartet på nye måter. Chili og sitrongress. Kombinasjoner av surt og søtt. Base med soyasaus eller kokosmelk. Og hva skjer nå? Fremveksten av et grønnere kjøkken. Veganske menyer på topprestauranter. Sånt spenner bein under hele vår klassiske råvaretenkning. Derfor fokuserer mange vinentusiaster akkurat nå på viner laget med minst mulig menneskelig påvirkning, samt nye smakskombinasjoner. Hva smaker egentlig best til sopp og valnøtter? Kan rødbeter, med sin kombinasjon av sødme og bitterhet, bli den nye biffen?

Sånt hjelper ikke deg, om du akkurat gnafset innpå julens siste pepperkaker. For dette bakteppet av teori bommer ofte på selve livet. Jeg skjønner godt hvis hjemmekontor og nok en karantene tar motet fra deg. Oppsøker du vinmiljøer på nett, kan det virke som folk utelukkende pisker bearnaise og skyter småvilt selv. Utmattelse, overveldelse, skuffelse og motløshet eksisterer liksom ikke. Så nå tar vi dette helt ned. Her er hva du trenger hvis dagen er skikkelig dritt.