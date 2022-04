Hva passer bedre til sandwich, scones og småkaker enn bobler?

Elsker du det engelske konseptet med bakverk og bobler? Her er alt du trenger å vite for å servere det hjemme.

Selv om engelskmennene har drukket te siden 1600-tallet, er det først på midten av 1800-tallet at hertuginnen av Bedford, Anna Russel, kom opp med følgende idé: Hva med å legge inn et lite ekstramåltid før middag? Nærmest som en redningsplanke for å stabilisere blodsukkeret?

Men både du og jeg vet at dette handler om ren deilighet. Ofte serveres maten på fat med flere etasjer. Små munnfuller og høy stemning. Jeg er usikker på når et glass musserende ble et naturlig drikkefølge. Men la meg si det sånn: I dag er boblene viktigere enn teen for mange, når de skal innta nettopp en afternoon tea.

Jeg glemmer aldri det måpende blikket til barna mine, da de fikk servert en Willy Wonka-inspirert afternoon tea i London. Eller den vidunderlige butleren, som skjenket raust da vi feiret at jeg hadde fullført alle eksamener. Men hva hvis man ønsker å lage en afternoon tea selv, spør leseren Lise. Hun har, i likhet med meg, forelsket seg i konseptet. Hva trenger man egentlig da?