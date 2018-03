Det er tøffe tider. Putin rasler med atomvåpen, krigen i Syria tar aldri slutt og Nord Jæren har fått bomsjokk. Dere skal vite at vi som bor utenfor bomringen, tenker på dere. Vi går alle rundt og synger You got at friend og sender varme tanker til tanter og onkler som er innesperret bak bomringen. Dere har det vondt nå. Og verre skal det blir. Men husk at i enden av tunnelen, finnes det gamle veier uten bommer, finnes det frie mennesker som kjører til butikken uten å betale ei krone i avgift; lykkelige mennesker som aldri legger ut på en bomtur.

Dere skal også vite at vi vet hvordan dere har det. Eller mer presist, det vet vi ikke. I Dalane har vi bare én bom, den står på en privat vei langt inne i heia og er ingen bom. Den er ei bøtte der vi betaler 10 kroner for å passere. Det skjer både én og to ganger i løpet av noen år, men vi klager ikke. Vi vet at dere har det verre, dere som må bo bak den høye bom-muren på Nord Jæren. Vi føler med den enslige moren som må bruke halve lønna si på å hente ungen i barnehagen. Kanskje kommer det en dag da hun ikke har råd til å hente ungen. Hvem tar ansvaret for ungen da?

Til og med vår egen kommentator Harald Birkevold blir rammet. Det gjorde et sterkt inntrykk da han skrev om den stakkars hunden sin. Han har ikke lenger råd til å lufte den. Før kunne den skvette på bom-muren. Nå må den over på den andre siden for å skvette. Sånt koster penger. Det er alltid vondt å lese om dyr som lider. Når politikerne går løs på dyrene våre, da er bunnen nådd. Jeg har slektninger med katt på Nord Jæren. Hva skjer hvis den stikker av og slekta må ut for å lete. Det kan fort bli dyr å kjøre på kryss og tvers for å finne pus.

Nå er det viktig at vi som bor i frihet utenfor den høye bomringen oppfører oss solidarisk. Ta en rikstelefon til folk du kjenner innenfor ringen og spør hvordan de har det. Det går fortsatt an å sende mat inn til dem med toget. En annen mulighet er å sende konvoier inn med hvite elbiler. Det er fortsatt ingen bommer på havet. Det går alltid an å fylle en gummibåt med slekt og venner. Vi skal stå klare på strendene på Jæren og ta imot dere.

I tøffe tider er det viktig å holde motet oppe. Se etter gladsaker. Husk nyheten om at bypakken blir 4,7 milliarder dyrere enn først antatt ble fulgt av en gladsak. Det blir forsikret at den nye regningen ikke havner hos bilistene, den havner et sted de ikke har funnet ennå. Sånt er jo veldig betryggende.

Nei, ikke grav dere ned i mismot på Nord Jæren. Dere kommer ikke til å bli isolerte. Vi kan fortsatt møtes på grensa og rope over til hverandre.

La oss håpe at de nye veiene ikke blir fluktveier bort fra Nord Jæren, men skulle det skje, skulle det komme en strøm av bomflyktninger, skal dere vite at vi står klare utenfor tunnelene med ulltepper. Dere kan stole på oss. Vi skal ikke glemme dere. Vi er som sørkoreanere som står på høydene med kikkert og speider over bom-muren etter venner og kjente.