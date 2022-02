Vin til mikroøyeblikk av lykke

Glem Valentines! Drit og dra til hen som ikke vil ha deg.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sommeren 2006 hadde jeg bare ett mål for øye. Jeg skulle drikke meg full og danse. Alene. Jeg var dumpet og desillusjonert. Ferdig med menn, fortalte jeg venninner. Men der – på et dansegulv i Sverige, sto han. Bød meg opp. Jeg svarte bryskt nei. Bød opp igjen kvelden etter. Og så – følelsen av puslespillbiter som passer sammen. Mitt hode mot hans hals. Min hånd i hans hånd.

Egentlig er det denne historien jeg vil fortelle i ukens vinspalte. Men nå har jeg vraket den, og begynt om igjen fire ganger. For jeg mister lesere på sånt kliss. Menn som hater Valentines har allerede sluttet å lese. Single blar kjapt videre. Selv samboere, som bare er koronalei hverandre, klikker ved tanken på romantikk.

Alle som følger vinspalten, vet at jeg elsker Valentines. Men – jeg innser at den klassiske, romantiske fortellingen er trang. Det er liksom bare plass til én, eneste historie inni den boksen. Den er streit, tosom og ender nyanseløst og lykkelig.

Øyeblikk av varme

Så i år henter jeg hjelp fra en amerikanske professor i sosialpsykologi, Barbara Fredrickson. Spaltist Knut Olav Åmås brakte nylig henne og hennes begrep «micro moments of love» i Aftenposten.

Begrepet er definert som kortvarige øyeblikk av varme og positiv tilknytning til et annet menneske. Så la oss, bare for et øyeblikk, legge fra oss forventningene om livslang, friksjonsfri kjærlighet.

Legges listen for høyt, blir mulighetene for få. Skål for det skjøre og uperfekte. Relasjonene som kanskje ikke varer evig, men som glitrer i kveld.

Her er vinene du skjenker til mikroøyeblikk av kjærlighet.