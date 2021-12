Oppskrift: Glem filet og kjøttdeig, og prøv heller kjaker neste gang du skal spise svinekjøtt Glem filet og kjøttdeig, og prøv heller kjaker neste gang du skal spise svinekjøtt. Her viser kjøtthandler Idar Håland hvordan de trylles møre og saftige, nesten uten å legge noe arbeid i det.

– Jeg jukser jo egentlig bare, sier Idar Håland, mens han heller mørk, duftende kraft over de møre kjøttstykkene. Gryta har stått i ovnen over natta, og på den tiden har svinekjaker fra Hålands slakterbutikk på Klepp inngått en slags symbiose med løk fra kjøtthandlerens nabolag på Jæren og mørkt øl brygget av trappistmunker i Belgia. Juksingen, som han kaller det, består i å la maten lage seg selv, på lav temperatur over lang tid.

– Kokekraften av svin, løk og mørkt øl blir helt magisk, sier Håland.

Han serverer ofte denne retten som en del av en større middag, som innledes med hans langtidskokte løksuppe. Etter mange forsøk har han kommet fram til at det er det mørke, belgiske trappistølet som blir aller best i denne retten. Det er ikke direkte billig, og kjøtthandleren understreker at det gå an å bruke andre typer mørkt øl også. Nøkkelen er å finne et som har nok fylde og sødme til å balansere bitterheten.