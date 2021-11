Mat­viner til høstens kjøtt­retter Et knippe velprøvde klassikere fra noen av Europas mest kjente vindistrikter sitter perfekt til høstens kraftige middagsretter.

Et uttrykk som ofte dukker opp, og som jeg tar meg i å bruke selv, er «drikkevin». Hva skulle vi ellers gjort med den, liksom? OK, så hender det for all del at vi heller en skvett i sausen eller som basis for en gryterett som bouef bourgignon. Men det vi nok først og fremst mener, er at drikkevinen klarer seg på egen hånd, mens dens nære slekning matvinen krever et måltid for å vise seg fram fra sin beste side.