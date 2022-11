Foreldrekoden: Det andre barnet Når lillesøster har spesielle behov, er det fort gjort å glemme storebror.

Even (8) fikk ikke den lekekameraten som foreldrene hadde lovet ham. I stedet har han fått en lillesøster som klyper, biter og slår broren sin, ofte uten forvarsel. «Det er så sårt når de krangler, for Even må gi seg hver gang», forteller far.

Søsken til barn med funksjonsnedsettelser eller alvorlig sykdom må ofte klare seg med mindre. Hvordan ta vare på det barnet som det ikke er «noe med», slik at det barnet også får blomstre?

Even fungerer som «barn flest». Han går på skole, har venner, er på fritidsaktiviteter og gjør lekser. Likevel har foreldrene ofte dårlig samvittighet for ham. Han må klare så mye selv, siden de ikke har tid til å hjelpe ham. Og han må ta mye hensyn til lillesøster, som riktignok er fire år, men som tenker og fungerer som om hun er under to.