Den tunge starten Unni og Sigurd er blitt foreldre, og de første åtte månedene har vært et mareritt.

De kan ikke legge fra seg babyen et minutt. Magnus gråter og gråter, Unni googler og googler for å finne ut hva som er i veien med ham, og de har prøvd «alt». Ekstra ille har det vært når Unni har tatt med seg Magnus på babysvømming eller barseltreff. Magnus skriker uavbrutt, med et volum som de andre barna ikke er i nærheten av.

«Jeg føler meg så mislykket», sier Unni. «Alle andre klarer det jo!»