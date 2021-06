Forholdet har «kronisk sextørke». Hva skal han gjøre?

Sexlivet er gått i dvale. Kona er sliten og uinteressert i å få det i gang. Hva skal han gjøre?

Åge Peterson

Dette er sikkert et spørsmål som du har hørt mange ganger før, men for min del er det en ganske ny situasjon. Saken er at min kone og jeg nesten ikke har sex lenger. Og det er ikke meg det står på, for å si det sånn.

Vi har levd sammen i litt over ti år, og har to barn. Etter at vi fikk førstemann for noen år siden, gikk sexlivet inn i en dvaletilstand noen måneder, men det tok seg opp igjen etter en stund. Selv om det ikke kom opp på det nivået vi hadde hatt tidligere, med to-tre ganger i uken, så hadde vi i alle fall mer eller mindre regelmessig sex til den yngste ble født for snart ett år siden. Men denne gangen har dvaletilstanden gått over i en kronisk sextørke.

Jeg vet ikke hvorfor det er blitt sånn. Når jeg spør min kone hva som er i veien, kommer det ikke egentlig så mye ut av det. Hun sier at vi bare må komme i gang igjen, at vi begge må skjerpe oss og lignende ting. Men uten at det skjer noe fra hennes side. Når jeg prøver meg, så er hun stort sett for trøtt eller hun føler seg dårlig. Det passer i alle fall aldri.

Vi er ikke spesielt gode til å snakke om slike ting, så jeg må innrømme at vi ikke har hatt så mye dialog om problemene. Derfor vet jeg heller ikke om hun oppfatter det som et problem, eller om det bare er meg som savner sex. Inntrykket mitt er at hun er nokså fornøyd så lenge jeg ikke maser om det.

Det gjør jeg jo ikke hele tiden, men hun forstår nok at jeg ikke er særlig fornøyd. Hun merker også at vi har sklidd fra hverandre som kjærester, og jeg synes det er rart at hun ikke ser ut til å bry seg. Noen ganger lurer jeg på om hun har truffet en annen. Det er sikkert ikke veldig sannsynlig, særlig ikke i disse koronatider, men hun må da fortsatt ha seksuelle lyster, så hvorfor vil hun aldri ha sex med meg?

Kan ikke fortsette sånn i lengden

Jeg synes ikke det er så lett å snakke med kompisene mine om dette, ikke på en skikkelig måte i alle fall. Jeg føler meg litt hjelpeløs og håper du har noen råd å komme med.

Jeg kan kanskje legge til at forholdet vårt er bra på andre måter enn det seksuelle. Men med to små barn, er det veldig mye logistikk og styr i hverdagen. Det bidrar sikkert til å påvirke situasjonen. Spørsmålet mitt er om det bare er dette som forklarer hvorfor vi ikke lenger har sex, eller er det grunn til å tro at det også kan være andre ting som ligger under?

Sånn som vi har det nå, kan det ikke fortsette i lengden. Da ender det i skilsmisse før eller siden, det er jeg sikker på. Men det er virkelig ikke det jeg vil. Så hva kan jeg gjøre?

Psykolog Frode Thuen svarer: